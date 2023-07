Prefeito anuncia sobre inauguração de Escola Municipal

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou na noite da última quarta-feira (05), uma reunião para os pais, alunos e comunidade escolar da Escola Municipal Joarib Grillo, do Jardim Primavera. O ato contou com a presença do prefeito Sérgio Onofre, da secretária da Educação, Cristiane Rossetti e do secretário de Administração, Gabriel Esper. Na oportunidade, o prefeito anunciou sobre a entrega da nova escola municipal Enzo Batista Daleffe Pereira, no Jardim Caravelle. O prédio será inaugurado no próximo dia 29.

Outra novidade é que a nova instalação será cedida para a transferência dos alunos da Escola Municipal Joarib, que passará por ampla reforma nos próximos meses. Ambos os anúncios foram aclamados positivamente entre os presentes.

“A educação passa por grande momento. A nova Escola Enzo Daleffe vai atender os alunos da escola Joarib, do Jardim Primavera, além dos alunos que moram em bairros próximos ao Caravelle. Tudo isso traz mais qualidade para educação”, pontuou Onofre. O mesmo também salientou que a proposta é implantar a disciplina cívico-militar na Escola Municipal Enzo Daleffe – sendo a terceira instituição municipal a contar com o modelo de ensino.

Segundo a secretária da pasta, Rossetti, após a conclusão da obra de reformulação da Escola Joarib Grillo, os pais poderão optar em manter os filhos na Escola Enzo ou o retorno para a escola reformada (Joarib). “Vamos deixar essa proposta em aberto para que pais decidam qual o melhor caminho, dentro da particularidade de cada família. Salientamos ainda que, a Secretaria de Educação dará todo o suporte necessário. Inclusive, no transporte desses alunos do Joarib para a Escola Enzo”, garantiu.

