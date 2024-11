Prédios públicos de Arapongas já somam 600 pontos de monitoramento

Valor investido no sistema de monitoramento chega a R$ 1,5 milhão

Siga o TNOnline no Google News

Arapongas conta com monitoramento por câmeras e também sistema de alarme em mais de 70% dos prédios públicos, o equivalente a 600 pontos monitorados. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 29, pelo secretário da pasta, Paulo Argati. “Vale destacar também que nós já temos uma meta de alcançar 100% dos prédios públicos com câmeras de monitoramento. Nós já temos a estrutura - a base principal. O próximo passo será instalar o sistema nesses outros pontos”, afirma.

Ainda conforme a Secretaria Municipal de Segurança, a etapa mais recente das instalações contemplou sete locais: a Secretaria Municipal de Educação, Escola Municipal Professora Alzira Horvatich, Escola Municipal Professora Aleydah Costa Silva, CMEI Ester Otero, CMEI Berçário Meu Bebê, CCI do Jardim Brasil e CCI San Raphael – totalizando 70 pontos com câmeras.

“Tudo isso traz mais segurança não apenas para os servidores municipais, mas também para a população. Com o sistema de monitoramento, nós diminuímos muito as ocorrências relacionadas a danos e furtos ao patrimônio público”, destaca Argati. Vale ressaltar que os responsáveis pelos serviços são os vigilantes municipais – por meio do Centro de Monitoramento Municipal, desenvolvendo ações na própria central, além de rondas e permanência fixa em determinados locais.

INVESTIMENTO

Até o momento, o valor investido no sistema de monitoramento via câmeras e alarmes foi de aproximadamente R$ 1,5milhão em recursos próprios.

