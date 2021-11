Da Redação

Prédio do CDP de Arapongas começa a ser erguido

Após 20 anos de espera o novo prédio da Cadeia Pública de Arapongas começou a ser construído. A obra é resultado de uma articulação intensa do Conselho Municipal de Segurança (Conseg) do município, juntamente com a Administração Municipal e Governo do Estado.

continua após publicidade .

O Projeto desenvolvido pela secretaria municipal de Obras de Arapongas se tornou piloto e será adotado pelo Estado para implantação em outras cidades do mesmo porte no Paraná.

Para o vice-prefeito e secretário de Obras de Arapongas Jair Milani, a construção do prédio representa, além da recompensa de uma luta de décadas da comunidade, um orgulho por se tornar um projeto piloto para o estado. “Nossa principal meta era tirar a cadeia pública do centro da cidade e agora, o novo prédio está sendo erguido em meio a um Parque Industrial, dando oportunidade para que, no futuro, sejam desenvolvidos projetos de ressocialização para os presos nas indústrias”, disse Milani.



continua após publicidade .

O presidente do Conseg Arapongas, Luiz Yokomizo afirma que ver o prédio da nova cadeia pública sendo levantado é um sonho realizado. A cadeia é antiga, cheia de rachaduras e já coloca em risco a vida não apenas dos presos, mas dos agentes que ali trabalham. O Conseg está há mais de 20 anos cobrando isso da administração pública, e ver hoje essa obra iniciar, é um sonho realizado”, declarou Yokomizo.

Assista a entrevista completa:

Prédio do CDP de Arapongas começa a ser erguido - Vídeo por: tnonline