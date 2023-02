Pré-Conferência em Saúde: novo encontro será nesta quinta-feira (09)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As Pré-Conferências são eventos que antecedem a XIII Conferência Municipal de Saúde

O Conselho Municipal de Saúde (CMS) e a Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas realizam na próxima quinta-feira (09) a quarta Pré-Conferência. O encontro é voltado para a discussão de propostas e políticas públicas a serem implantadas na área da saúde.

continua após publicidade .

O evento será realizado no Centro Integrado da Saúde da Mulher (Cisam), localizado na Avenida Gaturamo, nº 950, no Jardim Aeroporto. A quarta Pré-Conferência tem início às 19 horas.

LEIA MAIS: Assembleia do Cismel discute ampliação e novos projetos para 2023

continua após publicidade .

Ao todo, serão cinco encontros, sendo que os anteriores foram realizados no Distrito de Aricanduva, no Jardim Petrópolis e na Zona Sul do município. A 5ª Pré-Conferência, por sua vez, será no dia 16 de fevereiro, na Unidade Básica de Saúde (UBS) San Raphael, na Zona Leste.





XIII Conferência de Saúde

A Prefeitura de Arapongas relembra que as Pré-Conferências são eventos que antecedem a XIII Conferência Municipal de Saúde, que será realizada nos dias 10 e 11 de março. O encontro contará com o tema “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia”.

Lembrado que, as Pré-Conferências antecedem a XIII Conferência Municipal de Saúde, a ser realizada nos dias 10 e 11 de março de 2023 e tem como tema “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia”.

Siga o TNOnline no Google News