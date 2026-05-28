PRE apreende veículo com porta-mala lotado de maconha na PR-444 em Arapongas

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apreendeu nesta quinta-feira (28) uma grande quantidade de maconha na PR-444, no município de Arapongas.

-LEIA MAIS: Arapongas promove mutirão do Cadastro Único no CCI Tia Sú neste sábado (30)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A droga "lotava" o porta-malas de um veículo. A estimativa é de que a carga some 300 quilos, mas a pesagem vai ocorrer no posto da PRE em Rolândia.

Os ocupantes do veículo foram presos e devem ser indiciados por tráfico de drogas. A PRE ainda não deu mais detalhes da operação.

Receba mais informações pelo WhatsApp. Clique aqui