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TRÁFICO DE DROGAS

PRE apreende veículo com porta-mala lotado de maconha na PR-444 em Arapongas

Estimativa é de que a carga some 300 quilos, mas a pesagem vai ocorrer no posto da PRE em Rolândia

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 17:08:42 Editado em 28.05.2026, 17:08:36
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PRE apreende veículo com porta-mala lotado de maconha na PR-444 em Arapongas
Autor Maconha foi encontrada em veículo - Foto: Reprodução

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apreendeu nesta quinta-feira (28) uma grande quantidade de maconha na PR-444, no município de Arapongas.

-LEIA MAIS: Arapongas promove mutirão do Cadastro Único no CCI Tia Sú neste sábado (30)

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A droga "lotava" o porta-malas de um veículo. A estimativa é de que a carga some 300 quilos, mas a pesagem vai ocorrer no posto da PRE em Rolândia.

Os ocupantes do veículo foram presos e devem ser indiciados por tráfico de drogas. A PRE ainda não deu mais detalhes da operação.

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