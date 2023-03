PRE apreende mercadorias do Paraguai na PR-218, em Arapongas

Da Redação

O veículo foi liberado para o proprietário

Diversas mercadorias do Paraguai foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) no início da noite desta quarta-feira (29), na PR-218, em Arapongas, norte do Paraná. Na altura do quilômetro 225, as autoridades abordaram dois suspeitos em um VW/Voyage preto, com placas de São Paulo.

Os homens, de 38 e 53 anos, transportavam diversos objetos embalados em sacos plásticos. Ao serem questionados, eles informaram que as mercadorias foram compradas no país vizinho e não possuíam comprovação fiscal.

Dada as circunstâncias, a equipe da PRE contatou os órgãos responsáveis na Receita Federal (RF) e verificou que as compras excediam a cota individual permitida para aquisição. Foram encontrados roteadores de TV, relógios, acessórios para computação e celulares, aparelhos celulares e perfumes.

O veículo foi liberado para o proprietário, mas os produtos foram apreendidos e encaminhados para o depósito da RF em Londrina para as devidas providências. A PRE ressalta a importância de estar em conformidade com as leis e regulamentações fiscais.

