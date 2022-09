PRE apreende mais de 100 celulares contrabandeados em Arapongas

Da Redação

Os aparelhos celular e outros eletrônicos foram apreendidos e encaminhados ao galpão da Receita Federal, em Londrina

Uma operação de fiscalização para combater crimes em serviços regulares de transporte de passageiros resultou na apreensão de dezenas de mercadorias que estavam sendo contrabandeadas para o Brasil. A apreensão ocorreu na madrugada deste sábado (24), na PR 444, em Arapongas.

O Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual realizou na noite deste sexta-feira (23) e madrugada de sábado (24), em diversos pontos, a Operação Transporte Seguro, com foco no combate a crimes de tráfico de drogas e armas, contrabando e descaminhos de mercadorias.

No posto de fiscalização montado na PR 444, no quilômetro 15, a Polícia Rodoviária Estadual abordou um ônibus de compristas, que vinha de Foz do Iguaçu e seguia para o estado de São Paulo. Ao vistoriar o compartimento de bagagens, a equipe localizou duas malas lotadas de aparelhos eletrônicos sem a devida comprovação fiscal.

Entre os passageiros, um homem se apresentou como proprietário das duas malas. Como ele não tinha as notas fiscais, após orientação da Delegacia da Receita Federal, a mercadoria foi apreendida e encaminhada para o depósito da receita, em Londrina.

O dono da mercadoria foi notificado e, após os procedimentos administrativos, liberado para seguir viagem. Nas duas malas do homem, estavam 88 aparelhos celular Xiaomi Redmi note 11. Esse tipo de aparelho é oferecido no mercado interno com preços que oscilam entre R$ 1.200 e R$ 1.500 cada.

Foram apreendidos ainda seis aparelhos do modelo note 10s e outros seis aparelhos da mesma marca, do modelo note11 Pro. Também foram apreendidos seis receptores de tv via satélite, modelo Tg3; um receptor de tv via satélite modelo Btv 11; um video game Nitendo switch; e dois receptores Yolo Box Pro.

