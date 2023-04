PRE apreende grande quantidade de mercadorias na PR-444, em Arapongas

Da Redação

Produtos foram levados para a Receita Federal, em Londrina

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apreendeu diversos produtos encontrados em um carro, modelo Fiat Cronos, que foi abordado na tarde desta terça-feira (28), no km 18 da PR-444, em Arapongas, no norte do Paraná. Três pessoas viajavam no veículo.

Em revista no carro, segundo a equipe policial, foram encontrados diversos sacos plásticos com mercadorias que foram adquiridas fora do Brasil e não possuíam nota fiscal.

Após consulta com órgãos responsáveis, os policiais rodoviários verificaram que determinadas mercadorias excediam a cota individual permitida para aquisição. Diante da situação, a equipe apreendeu a mercadoria e encaminhou para o depósito da Receita Federal, em Londrina, também no norte do Estado.

fonte: Divulgação/PRE Abordagem aconteceu no km 18 da PR-444

