PRE apreende caminhão carregado com cigarros contrabandeados

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apreendeu um caminhão carregado com cigarros contrabandeados na tarde desta quinta-feira (13), em Arapongas, no norte do Paraná. O flagrante ocorreu na PR-218 e uma pessoa foi detida.

continua após publicidade .

Informações preliminares dão conta que o veículo também estava carregado com bobinas de papel que foram empilhadas estrategicamente próximas a porta do baú do caminhão, na tentativa de esconder as dezenas de caixas de cigarros que estavam armazenadas mais ao fundo.

LEIA MAIS: Homem é detido pela PM após promover quebra-quebra em Arapongas

continua após publicidade .

Após localizarem as caixas de cigarros, os policiais apreenderam o caminhão e a carga que foram encaminhados ao pátio da Receita Federal. Até a publicação desta reportagem, a situação ainda estava em andamento e a polícia realizava a contagem dos cigarros apreendidos.

Nas imagens disponibilizadas pela PRE é possível confirmar que os cigarros são da marca Calvert Lights, que estão entre as marcas ilegais vendidas em território nacional.

Mais informações na sequência.

Siga o TNOnline no Google News