PRE apreende 780 cigarros eletrônicos na PR-444, em Arapongas

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apreendeu na tarde desta quinta-feira (1º), por volta das 15 horas, 780 cigarros eletrônicos que estavam em um veículo de transportadora abordado no km 07 da Pr-444, em Arapongas, no norte do Paraná.

A equipe policial informou que uma caixa sem identificação e registro foi encontrada durante fiscalização no compartimento de cargas do veículo. Ao verificar, foram localizados cigarros eletrônicos contrabandeados.

Os produtos, segundo a polícia rodoviária, foram pegos em Maringá e seriam entregues em Londrina, também no norte do Estado.

O condutor e a empresa foram qualificados. A Polícia Federal de Londrina foi contatada para providências. Os produtos, que totalizaram 78 caixas contendo 780 unidades de cigarros eletrônicos, foram apreendidos e encaminhados ao depósito da Receita Federal.

