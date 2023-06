PRE apreende 12 mil maços de cigarros contrabandeados em Arapongas

Agentes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apreenderam 12 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai e prenderam um homem na manhã desta quarta-feira (21), em Arapongas, no Norte do Paraná.

A ocorrência foi registrada na rodovia PR-444, na altura do quilômetro 19, por volta das 11 horas. Os policiais pararam um veículo Chevrolet Spin e encontraram diversos pacotes da mercadoria contrabandeada. Veja um vídeo abaixo.

O condutor informou que a carga vinha da cidade de Cianorte, no Paraná, após outro veículo trazer os cigarros do país vizinho. O destino final das mercadoria seria o município de Rolândia, também no Norte do Estado.

Foi dada voz de prisão ao motorista e, em seguida, ele foi encaminhado para o Departamento da Polícia Federal de Londrina. Os maços de cigarro contrabandeados foram levados para o depósito da Receita Federal de Londrina.

VEJA:

