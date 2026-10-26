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FERIADO

Prazo para reformas nos túmulos de Arapongas para o Finados encerra no sábado

Prefeitura relembra que limpezas podem ser feitas até dia 01º

Escrito por Da Redação
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Prazo para reformas nos túmulos de Arapongas para o Finados encerra no sábado
Autor Cemitério Municipal de Arapongas - Foto: Reprodução

A Prefeitura de Arapongas informa que encerra neste sábado (31) o prazo para as pessoas que desejarem fazer alguma reforma nos túmulos dos Cemitérios Municipal e Parque antes do feriado de Finados, celebrado no dia 02 de novembro. “Serviços como construções, reformas e pinturas devem ser feitos até, no máximo, dia 31. Já quem for fazer limpeza tem até a véspera do feriado, no dia 01º de novembro, para fazer esses trabalhos”, comenta o gerente administrativo do Cemitério Municipal de Arapongas, Silvano Santos.

-LEIA MAIS: Cinco pessoas da mesma família morrem em colisão na BR-373 no Paraná

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A administração dos Cemitérios projeta que cerca de 35 mil visitantes devem passar pelos dois cemitérios e prestaram homenagens aos entes queridos.

Nos próximos dias, devem ser divulgados os horários das Missas e celebrações que vão ocorrer no Feriado de Finados. Mais informações podem ser adquiridas pelo (43) 3902-1199.

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ARAPONGAS cemitério FINADOS prefeitura reforma túmulos
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