Prazo para reformas nos túmulos de Arapongas para o Finados encerra no sábado

A Prefeitura de Arapongas informa que encerra neste sábado (31) o prazo para as pessoas que desejarem fazer alguma reforma nos túmulos dos Cemitérios Municipal e Parque antes do feriado de Finados, celebrado no dia 02 de novembro. “Serviços como construções, reformas e pinturas devem ser feitos até, no máximo, dia 31. Já quem for fazer limpeza tem até a véspera do feriado, no dia 01º de novembro, para fazer esses trabalhos”, comenta o gerente administrativo do Cemitério Municipal de Arapongas, Silvano Santos.

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A administração dos Cemitérios projeta que cerca de 35 mil visitantes devem passar pelos dois cemitérios e prestaram homenagens aos entes queridos.

Nos próximos dias, devem ser divulgados os horários das Missas e celebrações que vão ocorrer no Feriado de Finados. Mais informações podem ser adquiridas pelo (43) 3902-1199.