Praça da Igreja Matriz de Arapongas recebe iluminação de LED e pintura

Quem passou nos últimos dias pela Praça da Igreja Matriz em Arapongas encontrou esse espaço público renovado. A Prefeitura refez a pintura do local. A mudança maior pode ser observada, no entanto, à noite. A administração instalou luminárias de LED em pelo menos 60 postes.

O vice-prefeito Jair Milani, que também é titular da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano (Seodur), afirma que a melhoria na Praça da Igreja Matriz, onde fica a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, foi custeada com recursos próprios do município.

“Renovamos a pintura da calçada, que estava bastante desgastada, e também colocamos a iluminação de LED. Uma pintura nova faz toda a diferença, assim como a instalação de lâmpadas de LED. Ficou bem claro”, afirma Milani.

O prefeito Sérgio Onofre da Silva (PSC) postou fotos da Praça da Igreja Matriz em suas redes sociais. "A Praça da Igreja Matriz recebeu nova pintura e iluminação de LED, com o apoio da Prefeitura de Arapongas! Ficou lindo, né?", comentou Onofre.

A intervenção na praça foi feita para o aniversário de 75 anos de Arapongas e também para marcar os 80 anos da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. O aniversário será em 1º de novembro de 2022, mas uma ampla programação vem sendo realizada nos últimos meses. Os festejos incluíram uma exposição com fotografias e objetos históricos no Centro Pastoral Divino Mestre, ao lado da Igreja Matriz, entre outras atividades nas comunidades pertencentes à paróquia.

Criada em 1º de novembro de 1942, a paróquia pertenceu inicialmente à Diocese de Jacarezinho, depois à Diocese de Londrina e, desde 1965, é vinculada à Diocese de Apucarana. Seu primeiro pároco foi o padre Bernardo Merkel, que comandou a comunidade católica por 36 anos. Ele assumiu a paróquia desde sua criação e permaneceu até 16 de julho de 1978.

A atual Igreja Matriz do município foi construída entre 1947 e 1954. O templo de alvenaria, de arquitetura colonial, substituiu a primitiva capelinha de madeira erguida pelos pioneiros em 1938. Na origem, era chamada de “Igreja dos Santos Anjos”. Com a doação de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida feita pelo pioneiro José Monteiro, dono de uma serraria, a igreja passou a receber a proteção da santa. Na oportunidade, a imagem foi levada em procissão pelo povo e ocupou seu lugar no altar-mor, passando a ser venerada pelos católicos.

