PR: Centrais de Relacionamento da Sanepar estarão abertas neste sábado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O cliente poderá solicitar qualquer serviço, mas o principal objetivo é facilitar a negociação de débitos em atraso

A Sanepar irá abrir as Centrais de Relacionamento, neste sábado (17), para atender presencialmente os clientes em todas as regiões do Paraná. O cliente poderá solicitar qualquer serviço, mas o principal objetivo é facilitar a negociação de débitos em atraso por meio do Programa de Recuperação de Crédito Cliente Particular (Reclip).

continua após publicidade .

Para quem está com o pagamento atrasado de contas, o Reclip é uma oportunidade de parcelamento em condições bastante vantajosa. O programa estará em vigor até o dia 30 de dezembro.

LEIA MAIS: Arapongas inaugura unidade integrada Sesc Senac; veja

continua após publicidade .

A agenda de atendimento das Centrais de Relacionamento seguirá um cronograma específico para cada cidade. Em Arapongas e outras cidades do Vale do Paranapanema, 14 unidades estarão abertas com horários variados.

Os horários normais de funcionamento e os endereços das centrais de todas as cidades estão disponíveis no site da Sanepar.





Siga o TNOnline no Google News