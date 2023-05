PR-444: acidente em Arapongas deixa idoso ferido

Da Redação

Acidente aconteceu na noite de domingo

Um acidente na PR-444 em Arapongas, norte do Paraná, deixou um idoso, de 65 anos ferido. A colisão entre dois carros aconteceu por volta das 20h25 deste domingo (30), uma hora após uma colisão na mesma rodovia, que provocou a morte de um homem. Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), foram chamadas.

Conforme a PRE, o condutor de um Palio, seguia sentido PR-218 a Mandaguari, porém, bateu contra um Nissan Versa, conduzido por uma jovem, de 20 anos. Ela precisou ser levada para o Honpar, sem ferimentos, porém, estava muito nervosa no local.

O idoso, de 65 anos, segundo a PRE, sofreu ferimentos leves e também foi levado para o Honpar. Uma hora antes, por volta das 19h30, outro acidente na PR-444 provocou a morte de um homem e deixou duas pessoas gravemente feridas. Para ler, clique aqui.

