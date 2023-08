Postos de Arapongas são notificados por antecipar alta de combustíveis

O Procon de Arapongas tem feito notificações a todos os 27 postos por possíveis repasses antecipados nos preços dos combustíveis. A medida leva em consideração o anuncio feito pela Petrobrás sobre o aumento nos preços do diesel e da gasolina que começou a valer a partir da última quarta-feira (16).

“Recebemos informações que levam a indícios de que alguns postos aumentaram antes desta data. Muitas reclamações de consumidores chegaram até nós, por isso, temos feito toda essa fiscalização e encaminhamento das notificações para maiores esclarecimentos”, pontuou a coordenadora do Procon Arapongas, Fabiani Silvério Barbist. Situações semelhantes também foram registradas em outros municípios da região.

Conforme o documento enviado pelo Procon, os postos de combustíveis de Arapongas têm no prazo de cinco dias corridos - a contar do dia 20 de agosto de 2023, para apresentar as informações e cópia dos documentos solicitados, bem como manifestação por escrito.

Além de apresentar a tabela demonstrativa com a evolução dos preços praticados para venda à vista ao público consumidor do litro da gasolina comum, gasolina aditivada (se comercializar), do etanol e diesel (S10 e Comum), no período compreendido entre dia 01 a 20 de agosto, entre outras recomendações. Aumento - o litro da gasolina teve alta de R$ 0,41, chegando a R$ 2,93. O litro do diesel subiu R$ 0,78, passando a R$ 3,80.

DENÚNCIAS E INFORMAÇÕES

Outras informações podem ser obtidas no Procon Arapongas - situado na Rua Tico-tico, 877 – Vila Natal, telefone: 3902- 1173 ou 151.