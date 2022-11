Por falta de combustível, Arapongas interrompe transporte escolar

Da Redação

O meio de transporte da Rede Municipal de Ensino não estará funcionando nesta quinta-feira (03)

Nesta terça-feira (1º), a Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Arapongas informa que, devido à falta de combustível ocasionada pela paralisação dos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) nas rodovias do país, será necessário suspender o transporte escolar na próxima quinta-feira (3), após o feriado de Finados.

De acordo com a Prefeitura Municipal, o prazo poderá ser estendido caso a situação atual se mantenha. A paralisação afeta também os alunos da rede estadual transportados pelo município. Segundo o departamento de Transporte Escolar, são 4,5 mil alunos do ensino municipal e estadual transportados diariamente. O departamento informou ao TNOnline que nenhum posto conveniado com a prefeitura para prestação de serviço tinha combustível disponível ou prazo certo para o recebimento de novos carregamentos.

Novas informações acerca do transporte escolar de Arapongas, serão repassadas por meio do Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal.





Postos já registram falta de combustível em Apucarana

Após a corrida de motoristas para encher o tanque, muitos postos de Apucarana já estão sem combustível nesta terça-feira (1º). Com os bloqueios dos caminhoneiros, esses estabelecimentos enfrentaram longas filas na noite de segunda-feira (31) e não estavam preparados para esse aumento repentino na demanda.

Em um dos postos procurados pela reportagem no início desta tarde, apenas o diesel estava disponível. “Estamos esperando um carregamento de gasolina e etanol ainda para hoje (terça-feira)”, informou um funcionário.

Outro posto não tem mais gasolina, enquanto ainda tem estoque de etanol e diesel. “Nossa carreta ficou presa no bloqueio dos caminhoneiros e até agora não conseguiu chegar”, informou uma funcionária.

