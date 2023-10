Por conta de som alto, mulher diz ter sido ameaçada com faca

De acordo com a mulher, o homem foi até a residência com a faca para realizar as ameaças

Uma moradora de Arapongas, no Norte do Paraná, acionou a Polícia Militar (PM) durante a tarde deste domingo (15) e afirmou que foi ameaça com uma faca, pelo dono da casa onde ela mora de aluguel, na Vila Triângulo.

De acordo com os policiais, a mulher relatou que o homem foi até a residência com a arma branca e realizou as ameaças. Segundo os PMs, o homem também foi ouvido e afirmou que a inquilina estava com um som ligado muito alto e que havia pedido por várias vezes para que ela abaixasse o volume, mas não foi atendido.

Por conta disso, em determinado momento, eles começaram a discutir e segundo ele, ambos se exaltaram. Ainda como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), a mulher desejou representar criminalmente contra o homem.

