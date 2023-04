Por causa de ciúmes, mulher é agredida em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As agressoras não foram identificadas.

Uma mulher de 46 anos denunciou ter sido agredia por duas mulheres na noite desta terça-feira (03) na rua Rendeira, no Jardim Aeroporto, em Arapongas.

continua após publicidade .

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi até a delegacia e informou que duas mulheres teriam abordado ela na rua e a agredido.

- LEIA MAIS: Bandidos armados invadem residência, roubam e agridem moradores

continua após publicidade .

Conforme a vítima, a motivação da violência seria por ciúmes. As agressoras não foram identificadas.

A vítima sofreu escoriações pelo corpo e um corte no rosto.

Outra ocorrência

Uma mulher mantida em cárcere privado pelo marido, que não aceita a separação, foi resgatada pela Polícia Militar (PM) de Arapongas. A vítima conseguiu mandar uma mensagem para a vizinha pedindo por socorro, na noite desta quinta-feira (30).

continua após publicidade .

A PM foi até a casa, no Jardim do Sol, por volta das 22h30. A equipe conseguiu conversar com a mulher por uma janela do quarto. Ela contou que a porta estava trancada, que o marido colocou uma vassoura para travar a porta.

A polícia entrou na casa e a mulher seguiu falando que vem sendo ameaçada pelo marido, que não aceita a separação. O homem chegou a falar que mataria a esposa e filhas do casal.

Siga o TNOnline no Google News