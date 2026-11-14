Policial militar salva bebê de 4 dias engasgado com leite em Arapongas

Na madrugada deste sábado (14), uma equipe da Polícia Militar salvou a vida de um recém-nascido de apenas quatro dias que se engasgou enquanto era amamentado. O caso, que mobilizou a corporação após um pedido de socorro urgente da família, aconteceu em uma residência no Jardim Flamingos, na cidade de Arapongas.

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Quando a viatura chegou ao endereço, os policiais encontraram os pais em desespero com a criança no colo. O pai relatou que o bebê se asfixiou com o leite materno e que ele próprio tentou realizar manobras de socorro iniciais. A criança chegou a vomitar uma parte do líquido, mas continuava sem conseguir chorar, respirava com muita dificuldade e já estava com a pele arroxeada — quadro que indicava a falta de oxigenação no sangue.

Diante do risco iminente, um dos policiais assumiu o resgate. Ele pegou o bebê nos braços e aplicou a técnica de primeiros socorros adequada para desobstruir as vias respiratórias. A ação rápida funcionou: o recém-nascido conseguiu expelir o restante do leite que estava preso na garganta e, imediatamente, deu o choro característico de quem voltou a respirar normalmente, trazendo alívio aos familiares.

Apesar do sucesso do resgate policial, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e compareceu ao local para realizar uma avaliação médica completa, garantindo a saúde e a estabilidade da criança. Após a confirmação de que o bebê estava fora de perigo, os policiais registraram a ocorrência e retornaram ao patrulhamento de rotina.