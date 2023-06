Policial militar é encontrado morto em Arapongas

As informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas

Siga o TNOnline no Google News

O policial militar Anderson Borges Ferreira, de 49 anos, foi encontrado morto na noite deste sábado, 17, dentro do apartamento onde ele morava, na região central de Arapongas. De acordo com informações preliminares, ele teria sofrido um infarto fulminante. Borges era Cabo da PM de Arapongas.

A assessoria da 7ª Companhia Independente de Arapongas confirmou a morte do policial. Uma nota de pesar em nome da corporação foi divulgada neste domingo, 18. Diz a nota:

"A Polícia Militar do Paraná presta sua última continência ao Cb. QPMG1 Borges.

Anderson Borges Ferreira, infelizmente faleceu em 17 de junho de 2023, vítima de infarto. Natural de Rolândia, Cb. Borges nasceu em 7 de maio de 1974. Ingressou na Polícia Militar, em 1996, como soldado no 15º Batalhão em Rolândia. Nos seus 27 anos na Instituição deixou um legado comprometimento, companheirismo e lealdade. Cb. Borges durante todos esses anos na Instituição trabalhou em mais de uma Unidade Operacional da Polícia Militar, serviu no 15º BPM, 5º BPM e atualmente estava lotado na 7ª CIPM, onde desenvolveu diversas atividades, entre elas, missões na Rádio Patrulha, PCS, Patrulha Rural e Reforço Operacional. A Polícia Militar do Paraná presta a sua Continência ao Cb. QPMG1 Anderson Borges Ferreira!"

Cabo Borges é velado neste domingo na Capela do Aliança, em Arapongas. O sepultamento será às 14h no cemitério da cidade.

