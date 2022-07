Policiais salvam bebê que se engasgou com leite em Arapongas; assista

Da Redação

Os experientes policiais militares Luiz Barbiero e Anderson Caldeira de Arapongas

Os experientes policiais militares Luiz Barbiero e Anderson Caldeira de Arapongas salvaram um bebê de apenas 15 dias que se engasgou com leite materno. Um vídeo mostra as manobras realizadas pelo soldado para desengasgar a criança. Pelas imagens é possível perceber o desespero da mãe, que chora e até se ajoelha para rezar pelo filho desacordado.

A gravação mostra como o PM agiu de forma tranquila e eficiente, salvando o recém-nascido que não respirava. Os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando a mãe ligou no 190 pedindo por ajuda, então a equipe foi enviada para o endereço da família, no Jardim Mônaco.

"Nos deslocamos o quanto antes para lá, o que muitos não sabem, é que na casa tinha um cão da raça Pitbull mas nem nos importamos com ele. Quando entramos na casa, já encontramos a mãe desesperada, com o filho desfalecido no colo, peguei o bebê e já comecei com as manobras", disse o soldado Caldeira.

Após alguns minutos de manobra, a criança voltou a respirar, para o alívio da mãe, que agradeceu a equipe e disse que na hora do desespero só se lembrou do número 190. "A PM sempre vai estar disponível para o que a população precisar", ressalta o soldado Barbiero. Veja o salvamento através do vídeo abaixo: null - Vídeo por: Reprodução









