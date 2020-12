Policiais prendem suspeitos de desviar mercadorias de empresa atacadista - TNOnline

Continua após publicidade

Policiais civis da 22ª SDP de Arapongas efetuaram a prisão de dois suspeitos de estarem desviando mercadorias de uma empresa de mercado atacadista situada em Arapongas.

Após as denúncias recebidas pela gerência da empresa, conforme a polícia, teria sido constatado que mercadorias estariam sendo desviadas por parte de colaboradores do setor de prevenção da referida empresa. Depois de alguns dias de vigilância e investigações por parte da equipe de policiais, durante a madrugada desta quarta (2), foram realizadas as prisões de dois homens, de 32 anos, utilizando dois veículos, os quais teriam acabado de retirar várias mercadorias do depósito da empresa, os quais foram abordados antes que conseguissem fugir.

Dentro dos dois carros, conforme a polícia, haviam uma grande quantidade de produtos alimentícios, produtos de higiene pessoal, bebidas, totalizando o valor de aproximadamente R$39 mil. Os autores do furto, foram identificados como ex-funcionários da empresa, os quais foram presos em flagrante pelo crime de furto qualificado.

Os homens foram conduzidos até a sede da 22ª SDP, e depois levados para a cadeia pública de Arapongas, onde estão a disposição do poder judiciário.