Policiais militares ficam feridos após viatura capotar em Arapongas

Um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar (PM) de Arapongas, no norte do Paraná, deixou dois policiais feridos no início da tarde desta quarta-feira (3), na área central da cidade. Conforme apurações iniciais, as autoridades seguiam para uma ocorrência quando o veículo capotou e destruiu o muro de uma residência.

O capotamento foi registrado no cruzamento entre as ruas Tucanos e Papagaio. Um veículo Fiat Palio também se envolveu no acidente. De acordo com informações do repórter Marcelo Oliveira, de Arapongas, a viatura teria batido contra o carro, o policial perdeu o controle da direção e então capotou.

Equipes do Samu e do Siate, do Corpo de Bombeiros, foram acionadas para atender o caso. Os policiais feridos seriam um homem, que foi atendido pelo Siate, e uma mulher, que foi socorrida pelo Samu. Ambos receberam os primeiros atendimentos no local do acidente, aparentemente conscientes, e foram encaminhados para hospitais da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

O motorista do Fiat Palio conversou com o repórter Marcelo Oliveira e afirmou que, apesar do grande susto, não sofreu ferimentos.

Foto por Reprodução/Marcelo Oliveira

