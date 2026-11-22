Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas no Conjunto Bem Viver, em Arapongas, após a polícia descobrir um ponto de venda de entorpecentes na residência deles. O detalhe que chamou a atenção na apreensão foram os comprimidos de ecstasy, que possuíam a inscrição "Coca Cola" e o desenho de uma garrafa do refrigerante.

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A operação aconteceu após denúncias anônimas e levantamentos do serviço de inteligência da Polícia Militar apontarem o comércio ilegal no endereço. Quando a equipe chegou ao local, o homem percebeu a presença da viatura, ignorou a ordem de parada e correu para os fundos do imóvel.





Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Durante a perseguição, os policiais flagraram a mulher no quintal da casa tentando se livrar de um pacote. A embalagem foi recuperada e continha cerca de 33 gramas de ecstasy esfarelado.

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O homem foi alcançado pela equipe, mas reagiu de forma agressiva à prisão. Os agentes precisaram usar força física para conseguir contê-lo e algemá-lo. Na confusão, o suspeito sofreu arranhões no rosto e precisou ser levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica.

Na revista, os policiais encontraram com ele os 77 comprimidos da droga personalizados com a marca do refrigerante, prontas para a venda, além de R$ 200 em dinheiro. Após a situação ser controlada, os dois confessaram aos policiais que comercializavam os entorpecentes.

O casal recebeu voz de prisão e foi levado, junto com todo o material apreendido, para a delegacia da Polícia Civil de Arapongas, onde permanecem à disposição da Justiça.