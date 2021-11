Da Redação

Polícia persegue e prende motociclista em Arapongas

Um vídeo que circula em grupos de WhatsApp mostra uma perseguição entre a Polícia Militar (PM) de Arapongas e um motociclista. A ocorrência aconteceu na tarde de sábado (20), porém, imagens foram divulgadas nesta terça-feira (23).

A PM informou que realizava patrulhamento pela cidade, quando na Rua Mutum, o motociclista avançou o sinal vermelho. A equipe tentou uma abordagem, mas o suspeito fugiu em alta velocidade, não respeitou a sinalização, trafegou na contramão e até na calçada.

Foi preciso do apoio de outras viaturas para abordar o rapaz. Conforme a PM, a moto estava com diversas pendências e foi apreendida. O motociclista era habilitado e não havia nada de ilícito com ele. Ele assinou um Termo Circunstanciando pela direção perigosa.

ASSISTA:

Polícia persegue e prende motociclista em Arapongas - Vídeo por: Reprodução





