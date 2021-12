Da Redação

Polícia Militar registra seis furtos em Arapongas

A Polícia Militar (PM) de Arapongas registrou seis furtos na cidade entre terça-feira (14) e madrugada desta quarta (15). O primeiro crime aconteceu no centro do município, do estabelecimento foram furtados dois extintores.

Outro crime foi no Jardim Bandeirantes, uma motocicleta Honda/CG 150 Titan, cor azul, foi furtada. De acordo com a vítima, ele deixou a moto estacionada por volta das 20h10 e quando retornou às 21h percebeu que o veículo havia sido furtado.

Uma motoneta Honda/C100/Biz cor preta, também foi furtada da área central da cidade. A vítima contou que estacionou a moto às 19h30 e após aproximadamente 30 minutos, quando retornou, constatou o crime.

No Jardim Paraíso, uma casa foi arrombada, um botijão de gás e uma televisão Smart foram furtados. O morador contou que saiu para trabalhar às 7h30 e quando retornou às 21h encontrou o portão e a porta da frente da residência arrombados.

No Jardim Flamingos, outra residência foi invadida. Os criminosos levaram dinheiro e carnes. Já por volta das 04h00 da madrugada desta quarta-feira outro estabelecimento na área central de Arapongas foi alvo de bandidos.

A vítima informou à polícia, que sua loja foi arrombada e uma moedas foram furtadas do caixa. Em todos os casos, as vítimas foram orientadas.