Polícia Militar registra quatro furtos em Arapongas

Quatro diferentes furtos foram registrados pela Polícia Militar, de Arapongas, nesta terça-feira (21).

O primeiro furto aconteceu em um estabelecimento na área central, segundo a vítima, quando chegou no local encontrou a porta de Blindex arrombada. Um tapete no valor de R$ 190,00 foi furtado, o estabelecimento não possui sistema de monitoramento de câmeras.

O segundo furto foi registrado na Vila Cascata. Uma motoneta Honda/C 100 Biz cor verde foi furtada. Segundo a vítima, ao chegar no trabalho por volta das 07:40 horas, estacionou a moto na rua, ao retornar, por volta das 11:05 horas, já não a encontrou mais. Câmeras de segurança gravaram quando um homem, alto, magro, furtou a motocicleta e fugiu sentido Parque Industrial.

O terceiro furto foi registrado na Zona Rural do município. De acordo com a vítima, no período da madrugada arrombaram a porta de sua casa e furtaram um botijão de gás e a fiação elétrica do forro da residência.

O quarto furto foi de uma motocicleta Honda/CG 125 Titan KS, cor vermelha. No Jardim Panorama. Segundo a vítima, ele deixou a moto estacionada, por volta das 12:00 horas, quando retornou as 17:40 horas, notou que a moto havia sido furtada.

Até o momento, nem os veículos e objetos foram encontrados. A Polícia Militar fez as orientações.