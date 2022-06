Polícia Militar prende suspeitos de assalto na Vila Industrial

Da Redação

Dois suspeitos de assalto foram presos na noite de sexta-feira (24), pela Polícia Militar (PM), em Arapongas. De acordo com a PM, as vítimas foram abordadas na Vila Industrial e tiveram dois celulares, duas pochetes - com um total de R$ 150 e documentos pessoais - peças de roupas tomados a força pelos bandidos que fugiram.

As vítimas acionaram a PM e contaram que os dois autores exigiram os celulares 'emprestados', mediante imposição física. Porém, as vítimas ao solicitarem novamente os aparelhos, foram informadas que se tratava de um roubo. Na sequência, uma das vítimas, que é menor de idade, foi agredida com um soco na barriga.

Em posse das informações e características dos autores do assalto, os policiais iniciaram as diligências e localizaram dois suspeitos. Durante a abordagem, foram localizados os celulares, as blusas e R$ 137 em dinheiro. Segundo a PM, os dois confessaram a autoria e disse que já haviam gastado parte do dinheiro do assalto. Ambos foram encaminhados à delegacia.