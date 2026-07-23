Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Arapongas
publicidade
POLICIAL

Polícia Militar prende dois procurados pela Justiça em Arapongas

Ações distintas realizadas na quarta-feira resultaram na prisão de homens no Centro e no Parque Industrial

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.07.2026, 08:17:04 Editado em 23.07.2026, 08:16:59
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Polícia Militar prende dois procurados pela Justiça em Arapongas
Autor Foto: Reprodução

Dois homens com mandados de prisão em aberto foram localizados e detidos pela Polícia Militar em Arapongas ao longo de quarta-feira (22). As ações ocorreram em pontos distintos da cidade e resultaram no encaminhamento de ambos à cadeia pública local.

📰 LEIA MAIS: Acidente entre van e caminhão deixa dois mortos e um ferido grave no Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A primeira abordagem aconteceu no final da manhã, durante patrulhamento de rotina pelo Centro da cidade. Policiais militares suspeitaram da atitude de um pedestre na Rua Pica-Pau e decidiram abordá-lo. Ao checar o sistema com os dados pessoais, a equipe confirmou que havia uma ordem de prisão expedida contra ele pela Comarca de Arapongas.

Mais tarde, no meio da tarde, a segunda prisão foi realizada no Parque Industrial I, na marginal da Avenida Maracanã. A ação contou com o apoio do setor de inteligência da PM, que auxiliou na localização de outro homem que também estava com a prisão decretada, neste caso pela Vara Cível do município de Ibiporã.

Em ambas as situações, os suspeitos foram informados sobre seus direitos constitucionais, detidos e levados para a Cadeia de Custódia de Arapongas, onde permanecem à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento das decisões judiciais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ARAPONGAS cadeia pública detenção MANDADOS DE PRISÃO POLICIA MILITAR segurança pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV