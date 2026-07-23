Polícia Militar prende dois procurados pela Justiça em Arapongas

Dois homens com mandados de prisão em aberto foram localizados e detidos pela Polícia Militar em Arapongas ao longo de quarta-feira (22). As ações ocorreram em pontos distintos da cidade e resultaram no encaminhamento de ambos à cadeia pública local.

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A primeira abordagem aconteceu no final da manhã, durante patrulhamento de rotina pelo Centro da cidade. Policiais militares suspeitaram da atitude de um pedestre na Rua Pica-Pau e decidiram abordá-lo. Ao checar o sistema com os dados pessoais, a equipe confirmou que havia uma ordem de prisão expedida contra ele pela Comarca de Arapongas.

Mais tarde, no meio da tarde, a segunda prisão foi realizada no Parque Industrial I, na marginal da Avenida Maracanã. A ação contou com o apoio do setor de inteligência da PM, que auxiliou na localização de outro homem que também estava com a prisão decretada, neste caso pela Vara Cível do município de Ibiporã.

Em ambas as situações, os suspeitos foram informados sobre seus direitos constitucionais, detidos e levados para a Cadeia de Custódia de Arapongas, onde permanecem à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento das decisões judiciais.

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