Polícia Militar prende dois procurados pela Justiça em Arapongas
Ações distintas realizadas na quarta-feira resultaram na prisão de homens no Centro e no Parque Industrial
Dois homens com mandados de prisão em aberto foram localizados e detidos pela Polícia Militar em Arapongas ao longo de quarta-feira (22). As ações ocorreram em pontos distintos da cidade e resultaram no encaminhamento de ambos à cadeia pública local.
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A primeira abordagem aconteceu no final da manhã, durante patrulhamento de rotina pelo Centro da cidade. Policiais militares suspeitaram da atitude de um pedestre na Rua Pica-Pau e decidiram abordá-lo. Ao checar o sistema com os dados pessoais, a equipe confirmou que havia uma ordem de prisão expedida contra ele pela Comarca de Arapongas.
Mais tarde, no meio da tarde, a segunda prisão foi realizada no Parque Industrial I, na marginal da Avenida Maracanã. A ação contou com o apoio do setor de inteligência da PM, que auxiliou na localização de outro homem que também estava com a prisão decretada, neste caso pela Vara Cível do município de Ibiporã.
Em ambas as situações, os suspeitos foram informados sobre seus direitos constitucionais, detidos e levados para a Cadeia de Custódia de Arapongas, onde permanecem à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento das decisões judiciais.
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