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OPERAÇÃO SENTENÇA

Polícia Militar de Arapongas prende três foragidos da justiça no mesmo dia

Ações ocorreram em diferentes bairros do município para cumprir mandados em aberto.

Escrito por Da Redação
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Polícia Militar de Arapongas prende três foragidos da justiça no mesmo dia
Autor Foto: TNONLINE/ARQUIVO

A polícia prendeu três pessoas que estavam com mandados de prisão em aberto durante a Operação Sentença, realizada nesta sexta-feira (30), em Arapongas, norte do Paraná. As prisões aconteceram de forma isolada nos bairros Vila Triângulo, Flamingos e Primavera.

- LEIA MAIS: Mulher passa por cirurgia em Arapongas após engolir drogas para entrar em presídio

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Em um dos casos, os policiais chegaram até o suspeito após receberem uma denúncia anônima apontando o paradeiro do indivíduo. As ordens judiciais de prisão haviam sido expedidas por diferentes instâncias, incluindo a Vara Criminal de Rolândia e o Tribunal de Justiça do Paraná. Os crimes cometidos não foram informações;

Todos os detidos foram informados de seus direitos no momento da abordagem e encaminhados à Casa de Custódia de Arapongas.

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