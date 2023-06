Polícia Militar de Arapongas cumpre dois mandados de prisão

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar (PM) de Arapongas cumpriu dois mandados de prisão na manhã desta segunda-feira, 05, na cidade. Ambos os presos foram encaminhados para a cadeia pública de Rolândia.

A equipe policial realizava patrulhamento de rotina na região central da cidade, quando viu um motociclista avançando o sinal vermelho e com sinais irregulares na motocicleta. O homem foi abordado e com sua identificação, foi verificado via sistema que constava um mandado de prisão contra ele. O boletim de ocorrências não revela por qual crime havia o mandado.

Ainda na região central, algumas horas depois, uma equipe policial em patrulhamento na avenida Arapongas, abordou um home que estava em atitude suspeita. Durante a checagem da identificação, foi constatado que contra ele pesava um mandado de internação em hospital de custódia. Ele foi conduzido à cadeia pública de Rolândia para as providências.

