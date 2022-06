Polícia Militar de Arapongas apreende máquinas caça-níqueis

Da Redação

Após denúncias repassadas ao Serviço de Inteligência (P2) da Polícia Militar (PM) de Arapongas, máquinas caça-níqueis foram apreendidas em um bar na Vila São João, no final da tarde desta quarta-feira (15), durante operação de fiscalização contra a exploração de jogos de azar.

Conforme a PM, no estabelecimento foram encontradas seis máquinas, em funcionamento. O dono do bar foi levado para a sede da polícia e assinou um Termo Circunstanciado por estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele. O crime tem como pena: prisão simples, de três meses a um ano, e multa, que pode variar de dois a quinze mil reais, estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos móveis e objetos de decoração do local.

Em maio, a PM de Arapongas também realizou uma operação contra os jogos de azar. relembre:

Sete estabelecimentos comerciais foram abordados em uma terça-feira no dia10/5 e mais de 15 máquinas caça-níqueis foram apreendidas.

A primeira abordagem aconteceu em um bar localizado no Jardim Primavera. No local, os policiais apreenderam quatro máquinas caça-níqueis e um equipamento de bingo eletrônico em funcionamento. O responsável do espaço foi levado até a sede da PM para assinar um Termo Circunstanciado.

Outras duas abordagens aconteceram no centro da cidade. Em um dos bares, estavam duas máquinas caça-níqueis, uma TV com jogo de bingo e uma máquina de cartão com registro dos jogos. O responsável também foi levado para a sede da PM.

No outro bar, os policiais localizaram quatro máquinas caça-níqueis, uma máquina transmissora de sinal para bingo e uma máquina emissora de cartelas. Um homem assinou um Termo Circunstanciado.

Na Vila Araponguinha foram duas abordagens, em um bar lanchonete os policiais apreenderam uma TV que estava ligada com a tela de bingo e uma máquina semelhante à de cartão de crédito que fazia impressões de cartões de bingo. Uma mulher foi levada para a sede da PM. Depois, no outro bar, foram encontradas sete máquinas caça-níqueis e um homem foi detido.



Em um bar no Jardim Baronesa foram encontrados um aparelho que é utilizado para a retirada de jogos e sorteios online e uma TV que transmitia um vídeo bingo. Um homem assinou o Termo Circunstanciado.

Por fim, no Jardim Mônaco, os policiais encontraram uma máquina caça-níqueis além de uma TV e máquina de bingo. Um homem também foi levado para a sede da PM.