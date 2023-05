Polícia Militar cumpre dois mandados de prisão em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Na tarde desta segunda-feira (29), a Polícia Militar (PM) de Arapongas cumpriu dois mandados de prisão em aberto, resultando na prisão de um homem e uma mulher acusados de crimes graves.

No primeiro caso um homem foi preso pelo crime de homicídio. Ele foi abordado no Jardim Aeroporto, em Arapongas no início da noite.

Conforme o boletim de ocorrência, após informações que um homem com mandado de prisão expedido pela comarca de Teodoro Sampaio, em São Paulo, estaria em uma residência na cidade a equipe policial foi até o endereço indicado, e realizou o monitoramento.

Quando o veículo chegou na casa a equipe do canil foi acionada para apoiar na abordagem. Em busca pessoal nada de ilícito foi localizado. Durante a checagem via sistema, foi constatado que o homem era procurado pela justiça pelo crime de homicídio qualificado. Foi dado voz de prisão e encaminhado para a carceragem de Rolândia.

O segundo caso, foi registrado no Jardim Bandeirantes, em Arapongas e uma mulher foi presa durante a tarde. Contra ela existia um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da legislação penal.

Durante patrulhamento a equipe policial avistou a mulher que possuía um mandado de prisão em aberto. A suspeita estava no portão de sua residência com seu filho menor de idade.

Foi realizado a abordagem e constatado que contra ela havia o mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas. A mulher foi levada para a cadeia pública de Rolândia. A criança ficou com o pai.

