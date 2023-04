Polícia Militar cumpre dois mandados de prisão em Arapongas

Da Redação

Os dois presos foram encaminhados para a cadeia pública de Rolândia

Dois homens com mandados de prisão em aberto foram presos pela Polícia Militar (PM) em Arapongas, nesta quarta-feira, 26. Um dos mandados foi cumprido no Bairro Tereza Bononi e outro na Zona Rural da cidade.

Segundo os boletins de ocorrência, por volta das 14h, um mandado, expedido pela Vara Criminal de São João do Ivaí, foi cumprido no Residencial Tereza Bononi. O procedimento foi acompanhado por um familiar, e que por se tratar de um cadeirante, foram tomados os cuidados necessários, dentro dos padrões de segurança. O homem foi encaminhado para cadeia pública de Rolândia para providencias.

Durante a noite, às 23h45, a equipe da Agência Local de Inteligência da PM de Arapongas recebeu informações de que um homem vinha de Umuarama sentido a Arapongas, estaria com mandado de prisão em aberto. Foram iniciadas diligências, e um caminhão com placas da cidade de Umuarama foi visto estacionando no pátio de um posto de combustíveis, na Zona Rural da cidade.

Com apoio da equipe Rocam, foi realizada a abordagem, sendo que no caminhão haviam três pessoas. Em consulta, foi verificado que um homem de 35 anos, estava com mandado de prisão aberto expedido pela Vara de Execuções Penais e Corregedoria de Cruzeiro do Oeste. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e encaminhado para a cadeia pública de Rolândia.

