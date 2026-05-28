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Polícia Militar apreende máquinas caça-níqueis em bar em Arapongas

Ação da Polícia Militar ocorreu após o recebimento de denúncias; saiba mais

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 18:07:21 Editado em 28.05.2026, 18:07:15
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Polícia Militar apreende máquinas caça-níqueis em bar em Arapongas
Autor Esquema funcionava em sala anexa ao bar - Foto: Divulgação

A Polícia Militar (PM) apreendeu duas máquinas caça-níqueis nesta quinta-feira (28) em um bar após uma operação deflagrada a partir de uma denúncia anônima em Arapongas. O proprietário do estabelecimento responderá por exploração de jogos de azar. A ocorrência foi registrada pela 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) em um estabelecimento comercial localizado na Rua Surucuã.

-LEIA MAIS: PRE apreende veículo com porta-mala lotado de maconha na PR-444 em Arapongas

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Ao chegarem ao endereço para verificar a denúncia, os agentes questionaram o proprietário sobre a possível prática ilícita no local. O homem confirmou o funcionamento do esquema e indicou uma sala anexa ao bar, onde os equipamentos estavam instalados em operação.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que as máquinas operavam de forma clandestina, sem qualquer tipo de autorização legal. O responsável pelo bar assumiu ser o dono dos equipamentos, bem como o gerente da atividade ilegal.

As máquinas foram apreendidas e recolhidas pela corporação. O homem foi detido no local e assinou um Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP), comprometendo-se a comparecer à Justiça para responder pela contravenção penal de exploração de jogos de azar em local acessível ao público.

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´polícia ARAPONGAS crimes jogos de azar segurança pública
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