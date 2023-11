Polícia incinera meia tonelada de drogas em Arapongas

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) incinerou cerca de meia tonelada de drogas (500kg), nesta sexta-feira (30), em Arapongas, na região Norte do Estado. Os entorpecentes foram apreendidos em ações realizadas pela PCPR e Polícia Militar do Paraná (PMPR) e se referem, em sua grande maioria, às apreensões do ano de 2023.

Dentre as drogas incineradas estão maconha, cocaína, haxixe, crack e ecstasy. A ação foi acompanhada pela autoridade policial e representantes da Vigilância Sanitária. De acordo com o delegado da PCPR Bruno Sentone, a incineração representa o esforço de todos os agentes de segurança pública no combate ao tráfico de drogas em nossa comunidade e visa esvaziar o acúmulo dessas substâncias nas dependências da delegacia”.

DENÚNCIAS

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra o tráfico de drogas. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

