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APREENSÃO

Polícia flagra cinco caça-níqueis ligados em bar de Arapongas

Equipamentos de jogos de azar foram recolhidos no bairro Palmares; proprietário do estabelecimento responderá na Justiça

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 08:18:11 Editado em 27.05.2026, 08:41:45
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Polícia flagra cinco caça-níqueis ligados em bar de Arapongas
Autor As máquinas foram apreendidas pela polícia - Foto: Polícia Militar de Arapongas

A Polícia Militar apreendeu cinco máquinas caça-níquel na noite desta terça-feira (26) dentro de um bar localizado no bairro Palmares, na cidade de Arapongas. A apreensão ocorreu durante uma operação de intensificação de patrulhamento no município.

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De acordo com as autoridades, as equipes policiais pararam no estabelecimento para uma fiscalização de rotina e abordaram sete pessoas que estavam no recinto. Durante a vistoria pelo espaço, os agentes encontraram os cinco equipamentos de jogos de azar. Todas as máquinas estavam conectadas à rede elétrica, sendo que duas delas se encontravam em pleno funcionamento no momento exato do flagrante.

Diante da situação, o responsável pelo comércio foi identificado no local. Ele assinou um termo de compromisso por infração penal, que o obriga a comparecer perante a Justiça para prestar esclarecimentos. As máquinas caça-níquel foram recolhidas pelas equipes e encaminhadas para a sede da corporação da Polícia Militar na cidade.


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