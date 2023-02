Polícia divulga retrato falado de suspeito de estupro em Arapongas

Da Redação

Retrato falado foi feito com base nas características repassadas pela vítima

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou, nesta segunda-feira (20), o retrato falado de um suspeito de estupro registrado em Arapongas, norte do estado. O crime ocorreu no dia 22 de janeiro deste ano.

Na data, a vítima foi abusada enquanto passeava com o seu namorado próximo a um lago localizado no Bairro Sampaio. O homem estava com uma camiseta amarrada no rosto, deixando apenas os olhos visíveis. O agressor tem a pele branca e os olhos azuis.

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que contribuam para as investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, através dos telefones 197, da PCPR, e Disque-Denúncia (43) 3252-1738 via Whatsapp ou ligação, diretamente à equipe de investigação.

RETRATO FALADO

O retrato falado ajuda na identificação de pessoas, por meio do relato de vítimas e testemunhas, e também de fotos e imagens que permitem estabelecer a progressão da idade ou reconstituição facial.

No caso do estupro registrado em Arapongas, a vítima relatou as características que conseguiu ver, porque o estuprador estava com o rosto coberto. A divulgação da imagem tem objetivo de identificar o autor, ou até mesmo outras possíveis vítimas desse mesmo agressor.

fonte: Divulgação/Polícia Civil

