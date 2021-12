Da Redação

Polícia de Arapongas prende 3 suspeitos de assassinato

A Polícia Civil de Arapongas informou na tarde desta segunda-feira (20), que três homens foram presos suspeitos de envolvimento na morte de Leandro José da Silva, de 28 anos. O jovem foi assassinado a tiros no dia 5/12, dentro da própria casa, no bairro Monte Carlo.

continua após publicidade .

Conforme a Polícia Civil, a motivação do crime seria o tráfico de drogas. "Os investigadores da delegacia de Arapongas, iniciaram as diligências necessárias para a elucidação do homicídio, onde foram realizadas investigações de alta complexidade, para se chegar a autoria dos fatos. Diante das evidências levantadas pela equipe de investigadores, o Poder Judiciário de Arapongas, declinou pela representação da prisão dos envolvidos, dois envolvidos, de 21 e 26 anos foram presos na sexta-feira (17), com apoio da Guarda Municipal", informou a polícia.

Já nesta segunda-feira (20), um outro envolvido, de 23 anos, também foi preso pelo envolvimento na morte. "Segundo as investigações, o crime ocorreu por motivação do tráfico de drogas. Após a prisão, os suspeitos foram encaminhados a 22ª Subdivisão Policial de Arapongas e posteriormente levados para a cadeia pública, onde ficarão à disposição do judiciário", finaliza a civil.

continua após publicidade .

O crime:

Um homem, de 28 anos, morreu no final da tarde de domingo (5) após ser baleado em Arapongas. A ocorrência aconteceu na Rua Iratauá, no Conjunto Monte Carlo.

Equipes do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para socorrer a vítima, que não resistiu e morreu no local. Segundo os socorristas, cerca de cinco tiros foram disparados contra Leandro na região do tórax e do abdômen.