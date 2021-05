Polícia de Arapongas cumpre mandado em Apucarana

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um homem de 55 anos foi preso na tarde desta terça-feira (18) pela Polícia Civil de Arapongas por posse ilegal de armas. Na casa dele, localizada em uma propriedade rural na estrada do Xaxim, em Apucarana, a polícia encontrou duas espingardas, um revolver e munições.

A prisão aconteceu depois que um mandado de busca e apreensão foi expedido a pedido da Delegacia da Mulher de Arapongas. A denunciante, uma mulher que estaria sofrendo ameaças do ex-companheiro, informou a autoridade policial que na casa onde ele vivia com o pai haviam armas de fogo. A mulher tem uma medida protetiva contra o ex.

O pai do rapaz que estaria ameaçando a denunciante assumiu a posse das armas que não tinham os devidos registros e acabou preso.