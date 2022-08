Polícia de Arapongas apreende mais de meia tonelada de maconha

Da Redação

Equipes da Polícia Militar (PM) de Arapongas realizaram a apreensão de mais de meia tonelada de maconha na manhã desta terça-feira, 23. Segundo a PM, a droga foi localizada em uma chácara que fica às margens da PR 218, na saída para o município de Sabáudia.

Ainda segundo a polícia, o entorpecente foi apreendido através de denúncias da população nos telefones190,181 e whatsapp 43 99681 8233, o que possibilitou que as investigações fossem realizadas.

No total, a apreensão pesou 583 quilos de maconha. Segundo a PM, não houve prisões e as informações sobre o proprietário dos entorpecentes não serão repassadas para não atrapalhar a continuidade das investigações, mas, de acordo com a polícia, a prisão dos suspeitos é questão de tempo.

O trabalho policial está em andamento. Em breve, mais informações.

