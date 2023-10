Polícia Civil recupera veículo furtado em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A 22ª Subdivisão Policial (SDP), de Arapongas, recuperou nesta quinta-feira (19) um veículo VW Gol furtado na terça-feira (17) no interior do estacionamento de um estabelecimento comercial da cidade.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Mulher em moto esportiva fica ferida após acidente na BR-369

Após recebimento de informações da provável localização do veículo, os policiais do setor de investigação da Delegacia de Arapongas foram até o local e identificaram o veículo furtado no interior de um condomínio residencial nas proximidades da Vila Aparecida.

continua após publicidade

Um rapaz de 18 anos foi indiciado pelo crime de receptação, enquanto o veículo foi removido à Subdivisão Policial de Arapongas e, posteriormente, entregue ao proprietário.

Segundo a Polícia Civil do Paraná (PC-PR), as investigações continuam para identificar demais responsáveis pelo furto do veículo.

Siga o TNOnline no Google News