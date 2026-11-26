Uma mulher procurou a Delegacia da Mulher de Arapongas na manhã desta quinta-feira (26) e relatou ter sido agredida e ameaçada de morte pelo companheiro. Ela sofreu fraturas em um dos braços e uma das pernas por volta da violência sofrida. Após ouvir a vítima, a Polícia Civil foi até a casa do casal, onde encontrou o suspeito dormindo. Ele foi levado à delegacia e autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça.

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Segundo a delegada Camilla Costa, a mulher apresentava lesões recentes e antigas, entre elas ferimentos no rosto, marcas de esganadura no pescoço e mordidas pelo corpo. À polícia, a vítima contou que as fraturas teriam sido provocadas por uma agressão ocorrida cerca de um mês antes e que, por medo do companheiro, deu outra explicação para os ferimentos na época.

A delegada afirmou que a mulher estava nervosa durante o atendimento e temia que o suspeito aparecesse na unidade. Camilla Costa orientou vítimas de violência doméstica a procurar ajuda desde os primeiros sinais de agressão.