Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio em Arapongas

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 19 anos, suspeito de participar de uma tentativa de homicídio ocorrida no início do mês de outubro, no bairro Industrial de Arapongas. A prisão foi realizada na segunda-feira (30).

Durante a ação, a PCPR também cumpriu mandados de busca e apreensão e localizou o tênis e a camiseta utilizada no momento do crime.

O Crime

No dia 7 de outubro, em uma residência localizada na Vila Industrial em Arapongas, dois indivíduos em uma moto, munidos de uma pistola, disparam contra duas vítimas e, em seguida, fugiram do local. Dois dias depois (09/10), uma nova tentativa de homicídio ocorreu contra uma das vítimas com o mesmo modus operandi. Ela foi alvejada, mas socorrida a tempo e não corre risco de morte. Um dos autores permanece foragido.

DENÚNCIAS- A PCPR também solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181 do Disque-Denúncia, ou diretamente ao Setor de Investigação pelo Whatsapp (43) 3278-2225.

