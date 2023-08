Polícia Civil prende rapaz de 19 anos suspeito de roubo em Arapongas

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 19 anos, suspeito de roubo na zona rural de Arapongas, no Norte do Estado, em fevereiro deste ano. A captura aconteceu na última quarta-feira (2), em Londrina, na mesma região.

Na ocasião do crime, dois indivíduos agrediram a vítima, que estava conduzindo uma motocicleta. Após cair no chão, eles continuaram com as agressões e roubaram o veículo.

Os autores foram identificados por imagens das câmeras de segurança e tiveram a prisão preventiva decretada. Além desse crime, as investigações apontam que esses mesmos indivíduos praticaram outros roubos em Arapongas, Guaravera e Apucarana.

O segundo indivíduo encontra-se foragido.

DENÚNCIAS- A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na localização do procurado. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, 181, do Disque-Denúncia ou (43) 3278-2217 OU (43) 3278-2225, diretamente à equipe de investigação.

