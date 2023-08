Polícia Civil prende quatro suspeitos de estelionato em Arapongas

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante quatro pessoas, com idades entre 23 e 68 anos, por estelionato ocorrido em Arapongas, na região Norte do Estado. As capturas foram realizadas nesta quarta-feira (16) e quinta-feira (17), no mesmo município.

No primeiro caso, foram presas em flagrante três pessoas, dentre elas dois homens, de 23 e 50, e uma mulher, de 68. Na situação, a equipe da PCPR recebeu uma denúncia de que um indivíduo estaria tentando efetuar um saque de benefício assistencial do governo com documentos falsos.

Na segunda situação, um homem, de 56, estava na mesma agência bancária quando tentava fazer um empréstimo consignado. Durante a abordagem policial, foi apurado que o indivíduo utilizava documentos falsos.

“Na primeira situação, localizamos o carro do indivíduo que foi a agência bancária e identificamos duas pessoas no veículo, além de várias carteiras de identidades falsas, cartões de banco e comprovantes de saques. No segundo caso, o suspeito relatou que teria sido trazido da cidade de Londrina por outros dois homens, não localizados. Também afirmou que receberia 10% do valor do empréstimo em contrapartida”, afirma o delegado da PCPR Bruno Sentone.

Os indivíduos foram encaminhados ao sistema penitenciário.

As investigações continuam para a identificação dos outros envolvidos nos crimes.

DENÚNCIAS - A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no andamentos das investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (43) 3278-2225 e (43) 3278-2221, diretamente à equipe de investigação.

