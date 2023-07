Polícia Civil investiga caso da ossada humana encontrada em Arapongas

A Polícia Civil (PC) de Arapongas aguarda resultados de exames de DNA que devem ser realizados nos restos mortais encontrados nesta quarta-feira, 26, no final da Rua Guaratinga, no Parque Industrial. Segundo a PC, haviam documentos nas roupas encontradas próximas à ossada, em nome de Isaías dos Santos, porém, somente após o resultado dos exames, será possível afirmar a identificação. Em nota divulgada à imprensa, a PC de Arapongas pede a colaboração de algum familiar que tenha conhecimento sobre o desaparecimento desta pessoa. Leia a nota na íntegra:

continua após publicidade

“A ossada foi encontrada por um funcionário da Prefeitura em uma área de matagal que estava sendo roçada, no final da Rua Guaratinga, no Parque Industrial. A Polícia Civil esteve no local, juntamente com a Polícia Científica e o IML. Ao lado do corpo, além da roupa utilizada, foram encontrados uma botina de trabalho, um boné e uma bicicleta preta. Também foi localizado um documento de identidade da pessoa de ISAÍAS DOS SANTOS, morador da cidade de Arapongas, mas não é possível precisar se a ossada encontrada é dele, sendo oportuno aguardar o exame de DNA ser realizado pelo IML. Vai ser instaurado inquérito policial para apurar a provável causa da morte. Assim, qualquer pessoa ou familiar que tenha conhecimento do desaparecimento de ISAÍAS DOS SANTOS, favor entrar em contato com a Delegacia de Arapongas para auxiliar nas investigações. Telefones (43) 3278-2217 ou (43) 3278-2225.”

- LEIA MAIS: Corpo é localizado em represa da região sul de Arapongas

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Entenda o caso

continua após publicidade

Equipes da Polícia Militar (PM) e da Guarda Municipal (GM) de Arapongas, norte do Paraná, foram mobilizadas por volta das 11h desta quarta-feira, dia 26 de julho, após uma ossada humana ser encontrada em um terreno que fica no final da Rua Guaratinga, no Parque Industrial. O fato ocorreu próximo às obras de construção do Instituo Federal do Paraná (IFPR).

As autoridades foram solicitadas após um funcionário da prefeitura se deparar com o corpo. O trabalhador realizava um serviço de roçagem no local e acabou passando com o trator que conduzia sobre uma bicicleta. Ao averiguar a situação, notou sobre o que se tratava.

A bicicleta de cor preta estava ao lado dos restos mortais. Agentes da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para recolher os restos mortais e dar início ao processo de identificação da vítima. Na sequência, uma investigação deve ser realizada para apurar o que houve.

Siga o TNOnline no Google News