Polícia Civil investiga acidente que matou trabalhador em Arapongas

A Polícia Civil (PC) de Arapongas informou que um inquérito será aberto para apurar as circunstâncias do acidente de trabalho que provocou a morte de Donizete Luiz da Rocha, de 61 anos, durante o expediente em uma fábrica de móveis da cidade.

Segundo a PC, os peritos não compareceram ao local porque ele foi socorrido e levado ao hospital com vida, porém, após a morte do trabalhador, um inquérito policial deve apurar em quais circunstâncias ocorreu o acidente e se houve algum tipo de negligência.

Procurada pela reportagem, a empresa de móveis onde o acidente foi registrado, não quis se pronunciar sobre a fatalidade.



Donizete morreu enquanto manuseava uma placa de madeira e foi atingido no tórax pelo artefato. Ele ficou inconsciente e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado em estado grave ao hospital Honpar, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo do trabalhador está sendo velado na Capela Aliança e o sepultamento deve ocorrer às 16h, no cemitério municipal de Arapongas.

Sobre o acidente



O caso foi registrado em uma empresa localizada na Rua Guaratinga, no Parque Industrial II, na saída para Londrina. O Samu foi acionado e fez o atendimento da vítima dentro da empresa. Ele teria sido atingido por um compensado de madeira. Segundo o Samu, o trabalhador foi socorrido com ferimentos graves na região do tórax. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu após receber atendimento de emergência no Honpar, segundo informações do próprio Samu.

Segundo apuração da reportagem, a família autorizou a doação de órgãos, com a captação do globo ocular.

