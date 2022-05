Polícia Civil deflagra Operação Velho Oeste em Arapongas

Da Redação

A Polícia Civil de Arapongas deflagrou, na sexta-feira (20), a Operação Velho Oeste, que visa a apreensão de armas de fogo irregulares. A ação, que contou com apoio da Guarda Municipal (GM), localizou três armas de fogo na Rua Marabu, esquina com a Rua Eurilemos, no centro da Cidade.

A ação, que também contou com apoio do Canil da GM, faz parte da terceira fase da Operação Faroeste, que cumpriu um total de 26 mandados de busca e apreensão nas cidades da região com a finalidade de localizar armas de fogo irregulares.